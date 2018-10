Asegura Trump que la caravana migrante es una "emergencia nacional"

EFE - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno está haciendo "todos los esfuerzos posibles" para evitar que "la avalancha de extranjeros ilegales" crucen la frontera con México, y les advirtió que, de llegar, las autoridades estadounidenses no aceptarán su entrada.



"Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, EUA los rechazará. ¡Los tribunales están pidiendo a EUA que haga cosas que no son factibles!", afirmó el mandatario a través de su cuenta de Twitter en alusión a la caravana de inmigrantes que hace días partió de Honduras hacia territorio estadounidense.



"Las caravanas son una desgracia para el Partido Demócrata. ¡Cambien las leyes de inmigración AHORA!", agregó en otro tuit.



Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, advirtió en un comunicado posterior que "Estados Unidos sigue de cerca la caravana de migrantes", y que muchos de ellos, en su "peligroso" viaje, están violando la soberanía de los países, sus leyes y sus procedimientos.



"Como el presidente Trump ha declarado, de conformidad con la ley de EUA, no permitiremos que los inmigrantes ilegales entren o permanezcan en Estados Unidos", aseveró.



"Nos preocupa que estos migrantes puedan ser víctimas de traficantes de personas u otras personas que los exploten. También estamos profundamente preocupados por la violencia provocada por algunos miembros del grupo, así como por la aparente motivación política de algunos organizadores de la caravana", agregó.



Pompeo recordó que México se ha comprometido a detener y repatriar a aquellos que violen las leyes mexicanas, y "en los casos en que los inmigrantes soliciten asilo, procesarán las solicitudes de acuerdo con la ley mexicana".



Aquellos que no cumplan con los requisitos, aseguró Pompeo "serán devueltos en un proceso seguro y ordenado, de conformidad con la ley mexicana", añadió el jefe de la diplomacia estadounidense.



Pompeo celebró la colaboración del Gobierno de México con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para abordar los problemas de refugiados y migraciones en la región, incluida la afluencia de personas que llegan a territorio mexicano, para lo que ofreció la ayuda estadounidense.



La caravana de migrantes hondureños que se dirige a la frontera con Estados Unidos, llegó hoy a la ciudad mexicana de Tapachula mientras las autoridades de migración les instan a regularizar su estatus legal.



Al menos 2,000 miembros de la caravana que lograron superar las exigencias migratorias impuestas por México salieron a primera hora del paso fronterizo de Ciudad Hidalgo (México) para una jornada a pie de unos 40 kilómetros hasta Tapachula, donde pernoctarán.



El objetivo de la caravana es alcanzar la frontera de México con Estados Unidos, lo que supone un recorrido de 2,000 kilómetros hacia la zona noreste o de casi 4,000 kilómetros si se opta por la ruta del noroeste que lleva a Tijuana.



El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el total de migrantes llegados a su frontera sur del país ha sido de alrededor de 4.500.

Sadly, it looks like Mexico´s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!