Asaltante devuelve dinero después de ver saldo bancario de su víctima

Un delincuente sintió lástima de su víctima y le devolvió su dinero al ver que el saldo de su cuenta bancaria era cero

Mundo - 14/03/2019 11:00 a.m.

Por: Redacción





Un ladrón que se compadeció de su víctima al devolverle su dinero se viralizó en China. El inusual asalto tuvo lugar cuando una mujer que retiraba dinero de un cajero automático fue sorprendida por un desconocido que quería robarla, en la ciudad de Heyuan.

En el video captado por las cámaras de seguridad se observa cuando el delincuente asedió a la mujer con un cuchillo para que le entregara los cerca de 370 dólares que acababa de sacar. La víctima aterrorizada siguió sus órdenes y luego el asaltante la obligó a que le mostrara el saldo restante de su cuenta, pero al notar la cantidad que el remanente era cero, se sonrió y decidió regresarle el efectivo a la víctima.

En las imágenes se ve que ladrón se retira de inmediato del lugar como si nada hubiera pasado. Posteriormente fue capturado gracias a las cámaras de seguridad.

En la indagatoria el sujeto confesó que buscaba costear el valor de una cirugía previa y solventar los gastos de su hijo, pero la suma que pensaba robar no cumplía sus expectativas y prefirió no tomarla para que la joven no llamara a la policía.

(Con información de RT)