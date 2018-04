"Arrestan" a un perro en Canadá y su expresión se vuelve viral

Agencias - Un perro en Canadá fue arrestado por la policía luego de perseguir a un ciervo por la carretera; su fotografía se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron el 14 de abril, cuando 'Finn' se le escapó a su propietario Reid Thompson mientras lo sacaba a dar un paseo en la ciudad de Kenora.

Luego de estar 30 minutos desaparecido, el dueño recibió una llamada de parte de la Policía Provincial de Ontario en la que le informaban que tenían a su mascota y que esta se encontraba en problemas.

"Me informaron que Finn había estado causando caos mientras perseguía a un ciervo a lo largo de una avenida", dijo.

Cuando Thompson fue a recoger a Finn encontró al perro montado en la parte de atrás de la patrulla de los oficiales.

Emme, hija de Reid, no dudó en tomar una fotografía y publicarla en su cuenta de Twitter.

"Alguien hizo la denuncia a la Policía porque mi perro se escapó y atacó a un ciervo, y sé que eso es grave, pero verlo en la patrulla me puso alskdjfhsgh", señaló la joven.

someone called the police on my dog because he ran away and attacked a deer and i know this is serious but the sight of him in the cop car i´m alskdjfhsgh ???????? pic.twitter.com/czZqzzc3x3