Arrestan a niño que se negó a hacer honores a la bandera

Por: Azteca América





Un alumno de once años fueel pasado 4 de febrero tras rehusarse a ponerse de pie durante el Juramento de Lealtad a la bandera comocontra el, de forma similar a las manifestaciones de los jugadores de ladurante el himno nacional.

El niño, habitante de Florida, fue arrestado bajo los cargos de interrumpir las funciones de una escuela y de resistirse al arresto.

El portavoz de las escuelas públicas del condado de Polk, Kyle Kennedy, dijo que el "estudiante se tornó disruptivo, por lo que la profesora contactó a los administradores de la escuela para que lo ayudaran".

Más adelante, los agentes del orden de la escuela se involucraron.

Kennedy dijo que no es obligatorio que los alumnos se pongan de pie durante el juramento, pero que la profesora no sabía al parecer. Por haber tomado esta medida, la maestra ya no dará clases en esa escuela.

De acuerdo con Huffington Post, un portavoz de la policía de Lakeland confirmó los cargos contra el alumno menor de edad, pero no reveló documentos debido a la edad del niño.

La policía dijo que el alumno, cuyo nombre no fue revelado, no obedeció las órdenes de salir del salón de clases, y cuando fue sacado por las autoridades de la escuela, comenzó a hacer amenazas.

El alumno de once años, siguiendo las protestas de los jugadores de la NFL, dijo que no haría el juramento, diciendo que la bandera de Estados Unidos era racista y el himno nacional una ofensa para las personas afroamericanas.

Mientras criticaba la bandera y el juramento, el profesor le preguntó que "¿por qué, si era tan malo estar aquí, no se iba a otro lado a vivir?".

El alumno le contestó que "lo habían traído aquí". La maestra replicó que siempre "siempre se puede regresar".

Después de discutir con el joven por un tiempo, la maestra decide llamar a las autoridades de la escuela, pues dijo que ya no quería seguir discutiendo con el alumno.

Según informa Bay News 9, el niño fue trasladado a un centro de detención juvenil y fue suspendido de la escuela por tres días.