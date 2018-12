Arrestan a mujer y se hace viral por peculiar tatuaje

Por: Redacción



Alyssa Zebrasky, una mujer de Ohio, fue puesta tras las rejas luego de presuntamente robar una tienda Walmart en Boardman, sin embargo eso no fue lo que captó la atención de los medios, si no su peculiar tatuaje.

Y es que la estadounidense lucía en su foto policiaca un dibujo muy similar al de una catrina de Día de Muertos, con detalles como una telaraña en la frente y un patrón floral alrededor de los ojos.

Su imagen se ha vuelto viral en redes sociales pues los usuarios han creado memes donde bromean que Zebrasky tomó a la película "Coco" como inspiración para hacer el tatuaje.

La joven de 27 años, fue trasladada a la cárcel por cargos de robo y consumo de drogas, ya que en la escena del crimen encontraron una aguja hipodérmica y pequeñas bolsas de metanfetaminas.

Alyssa Zebrasky´s Left 2012 Right 2018 pic.twitter.com/DV2fFUEd9L

And Coco is her fav movie ??#alyssaZebrasky pic.twitter.com/GPpIXLs1cD