Arrestan a mujer que intentó robar un niño en Florida

Agencias -

La mujer que intentó robarse a un niño de una galería de arte de Miami fue arrestada luego de que la policía de Florida solicitó ayuda pública para dar con ella.

El intento de secuestro sucedió en la galería Swampspace, cuando la mujer identificada como Katherine E. Hatcher, de 50 años ingresó por la puerta trasera del inmueble.

Empleados de la galería se percataron de la presencia de la mujer y le pidieron que se fuera del lugar, pero antes de hacerlo, la mujer tomó al pequeño por el brazo y comenzó a alejarse con él.

Intuyendo que algo raro sucedía, Oliver Sánchez, dueño de la galería, siguió a la mujer por más de media cuadra y cuando la alcanzó la mujer soltó al menor. En ese momento el sujeto dio aviso a las autoridades sobre el hecho, sin embargo para cuando llegaron los policías, Katherine ya se había dado a la fuga.

"Tuve que hacer algo. Había algo que parecía no estar bien. Ella se veía despeinada y maníaca. Salí a la calle, tal como se ve en la cinta de vigilancia, la detuve, la agarré y ella dijo que llamáramos a la Policía. Le dije que sí, que estaban en camino y ella se fue", contó Sánchez.

"Sentí que tenía que hacer algo. Tenemos que hacer todo lo posible para proteger a nuestros hijos. Estamos a solo dos cuadras de la calle que conduce a una autopista y Dios sabe lo que pudo haber sucedido. No me siento como unhéroe", declaró.

Las autoridades comenzaron con la búsqueda y luego de investigar descubrieron que vivía en Camillus House, un refugio para personas desamparadas.

We need your assistance identifying and locating the suspect seen below. She Kidnapped a 6 year old child in the area of 39 St and N. Miami Avenue. The child was subsequently recovered but she got away. If you know who she is or if you see her, you are urged to call 305-579-6111. pic.twitter.com/anBbGIh08H