Arrestan a mujer por no tratar diabetes de su hija

Por: Azteca América



Una mujer de Illinois fue acusada de homicidio involuntario el jueves luego de presuntamente no haber tratado la diabetes de su hija de 14 años durante cinco años.

Emily Ikue-Rose Hampshire murió el 3 de noviembre a causa de cetoacidosis diabética (Ocurre cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido.

El hígado convierte la grasa en un impulsor llamado cetona que hace que la sangre se vuelva ácida). Su madre, Amber Hampshire, de 39 años, se entregó al Departamento de Policía de Alton y actualmente está retenida en lugar de una fianza de 100,000 dólares.

"Es una muerte tan inusual y triste y completamente prevenible", dijo el Fiscal del Estado de Madison, Thomas D. Gibbons, al St. Louis Post-Dispatch . "Hubo muchos médicos en el camino que proporcionaron información sobre qué hacer con una enfermedad tratable y manejable con la que muchas personas viven su vida".

Alton mom Amber Hampshire charged with involuntary manslaughter and Endangering the Life or Health of a Child. Her daughter Emily Hampshire died Nov 3, 2018 after falling into a diabetic coma. Prosecutors say Amber hid her daughters diabetes diagnosis for 5yrs pic.twitter.com/nZXkF8OwjK