Argentina no se rinde en búsqueda de submarino extraviado

Notimex - El ministro argentino de Defensa, Óscar Aguad, prometió hoy que las autoridades continuarán la búsqueda del submarino ARA San Juan, de la Armada, perdido hace cinco meses con 44 tripulantes a bordo.

Aguad compareció este lunes en la Comisión Bicameral que se creó ex profeso para investigar lo ocurrido con el submarino, en medio de versiones sobre operaciones militares secretas y los reclamos de los familiares de los tripulantes que denuncian la inacción e indiferencia del gobierno.

"Vamos a buscar el submarino todo el tiempo que sea necesario, la prioridad en todo momento, casi obsesivamente, fue encontrarlo", afirmó el ministro frente a diputados y senadores.

También dijo que desde que se reportó la desaparición de la nave, el gobierno no escatimó esfuerzos ni gastos, ya que incluso reasignó partidas del presupuesto para garantizar la búsqueda.

En las últimas semanas, diversos medios publicaron versiones de que el ARA San Juan realizaba maniobras de espionaje cerca de las Islas Malvinas, cuya soberanía Argentina disputa con Gran Bretaña.

Sin embargo, Aguad negó esta información al sostener que los datos de la ubicación eran erróneos, ya que jamás estuvo cerca del territorio en disputa.

Ante los permanentes reclamos de los familiares, el ministro aseguró que "desde el primer momento nos impusimos decir la verdad y no ocultar nada", y negó en varias ocasiones que el gobierno haya actuado con negligencia o indiferencia.

El submarino ARA San Juan perdió contacto el pasado 15 de noviembre en la zona del Golfo San Jorge, en la patagónica provincia de Chubut, a casi mil 400 kilómetros de Buenos Aires, desde donde reportó su última posición.

Después de varios días de incertidumbre, la Armada confirmó que el 15 de noviembre, tres horas después del último contacto que el submarino tuvo con la base naval, se había registrado una explosión en la zona.

La noticia provocó una conmoción, ya que desde entones la principal hipótesis es que la nave estalló y no hay sobrevivientes, pero eso no puede confirmarse en tanto no sea encontrado el submarino, buscado sin éxito por un operativo internacional inédito en el que participaron 13 países.

Los familiares han reclamado en diversas ocasiones la insensibilidad mostrada por el gobierno, ya que era un caso que ameritaba una conmoción que nunca ocurrió, además de que el presidente Mauricio Macri sólo los recibió un par de veces desde que ocurrió la tragedia.