Arabia Saudita quiso encubrir asesinato de periodista con un doble

ADN40 - La cadena CNN publicó este lunes un video en el que se muestra a un supuesto doble del periodista saudí Jamal Khashoggi, quien supuestamente sale por la puerta trasera de la delegación diplomática vestido con la ropa que llevaba el reportero, el mismo día que fue asesinado.

El 'doble' que supuestamente se hace pasar por Khashoggi, reside desde 2017 en Estados Unidos. La filtración llega solo un día antes de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, comparezca para anunciar los resultados de la investigación sobre la desaparición y muerte del periodista.

El supuesto montaje, según la CNN, buscaba confirmar que el periodista abandonó el Consulado sin problemas, sin embargo, diversas cámaras de seguridad revelan que se trata de otra persona.

El sospechoso, es Mustafa al-Madani, uno de los miembros del equipo de 15 ciudadanos saudíes que llegó a Estambul en dos aviones y visitó el Consulado del país árabe el mismo día en que Khashoggi fue visto por última vez entrando en la legación. Según los medios turcos, el periodista fue ejecutado por un comando de agentes saudíes cercanos al príncipe heredero, Mohamed Bin Salman (MBS), que viajó a Estambul el 2 de octubre.

BREAKING: New video shows a 'body double' wearing Jamal Khashoggi's clothes while leaving the Saudi consulate in Istanbul, in what was allegedly a plot to make it appear Khashoggi had left alive pic.twitter.com/x46ZAvEGpf