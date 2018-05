Aparece socavón en jardín de la Casa Blanca

ADN 40 - Jenny Anzelmo Sarles, portavoz del Servicio de Parques Nacionales en la región de Washington, Estados Unidos, confirmó ante la prensa extranjera de un socavón aparecido desde el domingo en el jardín norte de la Casa Blanca, cerca de la entrada de la sala de prensa.

"Los sumideros, como este, son eventos comunes en Washington después de las fuertes lluvias que se han experimentado en el área metropolitana en la última semana. No creemos que represente ningún riesgo para la Casa Blanca o represente un problema mayor" afirmó Anzelmo en un comunicado publicado en Twitter.

A pesar de que los socavones puedes llegar a tomar dimensiones grandes y tragarse casas y automóviles, la portavoz argumentó que hasta ahora no existen problemas.

La portavoz señaló que el socavón apareció el pasado domingo y desde entonces se "trajeron algunos expertos adicionales para ayudar a determinar el mejor un remedio".

Perhaps due to the swampy weather in DC lately. ?? There´s a sinkhole in the North Lawn of the White House. ?? @MarkWalzCNN pic.twitter.com/m5AeDRDsvn