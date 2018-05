Aparece cabeza de cabra mutilada sobre su auto

Redacción

Una mujer residente de Boston, se llevó una gran sorpresa durante la mañana de este martes al descubrir que sobre el cofre de su auto yacía una cabeza de cabra cercenada debajo de la cual se encontraba una fotografía de la mujer.

De acuerdo con la prensa estadounidense, la mujer que optó por no dar a conocer su identidad se encontraba paseando a su perro al momento de haber realizado el hórrido descubrimiento.

De acuerdo a las autoridades, la mujer decidió conducir su auto en dirección a la estación de policía en lugar de llamar al 911. Pese a que la mujer condujo su auto media milla hacia la estación de Policía de Boston, la cabeza de cabra permaneció en el mismo sitio de su automóvil.

El hallazgo de la fotografía de la mujer debajo de la cabeza de cabra se tornó incluso más inquietante cuándo ella confesó a los oficiales que no recordaba haber tomado la instantánea y no reconocía cuándo pudo haber sido capturada.

Por el momento la policía no ha podido establecer ningún sospechoso; mientras tanto se ha solicitado el video de vigilancia del vecino de la fémina, se espera que contenga información que aporte información valiosa a la investigación.

