Amor de madre: enseña a su hijo con parálisis cerebral a patinar

Los deseos de un hijo son el motor que mueve a los padres para brindarles todo lo que necesitan, más aún cuando se trata de un angelito en situación vulnerable

Joao Vicente es un niño de siete años que vive en Curitiba, la capital de Paraná en el sur de Brasil, desde que tenía un año y 8 meses sufrió un derrame cerebral y esto lo dejó con una parálisis cerebral.

Su madre, lo describe como un niño feliz, con sueños, deseos y una fuerza de voluntad increíble que ha dado tantas lecciones a la familia.

Pese a que en el mundo existen muchas trabas para personas con discapacidad, apunta su madre, ella y su familia luchan para brindarle al pequeño la mejor calidad de vida y por supuesto cumplirle sus sueños.

"El mundo siempre nos dice que no, no debemos, no podemos, no funcionará, no hay adaptación".

Durante mucho tiempo el sueño de Joao fue el skateboarding, quería poder treparse a una patineta y deslizarse en el parque.

Su madre intentó de todo para poder cumplírselo, sin embargo, fue hasta que conoció a dos jóvenes fisioterapeutas y skaters quienes encontraron la manera de hacer posible lo imposible, crearon una patineta especial para personas con discapacidad, esto con el fin de cumplir el sueño de muchos jovencitos en las mismas condiciones.

Gracias a esto, Joao pudo cumplir su sueño y su sonrisa al momento de deslizarse y sentir el viento en su rostro lo demuestra.