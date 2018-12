Amiga lo acusa falsamente de abuso y se suicida

ADN40 - Un joven de 18 años se suicidó después de haber sido acusado de abuso sexual por su mejor amiga, quien luego pidió disculpas públicas y reconoció que era mentira.

El pasado 12 de diciembre, Agustín Muñoz participaba en una marcha en contra de los abusos sexuales cuando de pronto escuchó que su nombre era coreado por los manifestantes acusándolo de haber atacado a una menor de edad.

La autora de la denuncia era su mejor amiga, con la que había tenido una discusión. Como forma de castigo la chica escribió una serie de mensajes en redes sociales en los cual aseguraba que Agustín había abusado de ella. La denuncia se hizo viral.

En los días siguientes a la protesta, a la que había asistido el joven, dejó de tener contacto con los demás y se mantuvo en estado de depresión. La madre de Agustín llamó por teléfono a la creadora de la mentira, la cual reconoció que no era cierto el supuesto abuso.

"Ojo! Amigas amigos y mujeres en general! Hoy una chica escrachó a mi hijo en Instagram por enojo y ahora no sabe cómo parar la bola. Jugar con esto es terrible, es una burla hacia todas las víctimas de violación abuso y vejaciones... y a vos. Annie que tanto te cuidamos en casa no entiendo cómo le pagaste a mi hijo su amistad!! Pedir perdón no alcanza", escribió desesperada la madre el 13 de diciembre en su cuenta de Facebook.

El 22 de diciembre Agustín Muñoz se suicidó en Bariloche, Argentina, nueve días después de que su amiga lo denunciara por enojo.