Amenazan a hijos de exmonja y actriz porno con ridiculizar a su madre

Por: Redacción



Yudy Pineda, una exmonja colombiana que dio un giro de 180º en su vida, tras de convirtiese en madre soltera y actriz porno, se encontró en una situación complicada luego de que sus hijos afrontaran una amenaza por el trabajo que desempeña.

Y es que la joven jamás pensó que sus retoños se enterarían de una manera nada grata de sus diversos videos para adultos, esto debido a que los menores fueron amenazados por sus compañeros quienes los enteraron sobre la labor de su madre y advirtieron los clips serían revelados en redes sociales.

Tras la situación los infantes se vieron en la necesidad de cuestionar a su madre siendo ella misma quien diera una respuesta a la crucial pregunta.

"Los amiguitos de ellos les dijeron: 'Vamos a 'carteliar' a su mamá en Facebook con un video que ella hizo, y hay un poco de viejas ahí. ¿No lo han visto? Nosotros se los vamos a mostrar'", contó Pineda a través de un video.

"Primero les mostré lo del modelaje. Les dije: 'Yo hago esto. Yo me desnudo'. Y les mostré cómo se manejaban los dildos y todo eso. Pero les dije que la mamá no estaba haciendo nada malo, que no es prostitución y que ningún hombre me está tocando", añadió.

Mientras que su hija lo tomó de una manera bastante positiva, su hijo en cambio solo pensaba que su madre ´no hacía sino mostrar el culo´.

Yudy abandono el convento luego de 8 años para enamorarse de un profesor de catequesis.