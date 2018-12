Alta resolución de fotografía permite ver actividades cotidianas de chinos

Por: Redacción



En los últimos días se ha vuelto viral una fotografía panorámica de 360 grados que fue tomada desde lo más alto de la Torre Oriental Pearl, en Shanghái.

Esta imagen fue captada desde una altura de 230 metros y se hizo popular en la red luego de que la periodista canadiense Tracy Lindman señalara en su cuenta de Twitter que la imagen tenía una resolución tan alta que al ampliarla se podía ver qué están comiendo los clientes de un restaurante callejero, así como las expresiones faciales de los transeúntes y conductores que están a cientos de metros de la lente.

Originalmente, la periodista sugirió que la imagen la había tomado un satélite, utilizando algún tipo de tecnología cuántica, pero en realidad ésta fue obtenida del año 2015 por la compañía china Jingkun Technology o BigPixel, cuando la Oficina de Noticias de Shanghái la invitó a fotografiar la ciudad.

De acuerdo con la empresa, la fotografía tiene una resolución de 195 gigapixeles y es la imagen con la resolución más alta de Asia.

Recordemos que la resolución de las cámaras digitales y los teléfonos inteligentes se suele medir en megapíxeles o 1 millón de píxeles, por lo que una cámara de 12 megapíxeles, por ejemplo, puede producir imágenes con un total de 12 millones de píxeles. En este caso, se trata de gigapixeles, es decir, 1,000 millones de píxeles.

La imagen no solamente captó el paisaje urbano, sino que inmortalizó decenas de situaciones cotidianas de la sociedad china. lo cual provocó cientos de comentarios acerca de esta imagen.

(Con información de RT)

This is insane.



Chinese Satellite captured this photo with 24.9 billion pixels of quantum technology. It's basically unlimited zoom — to the point where you can clearly see each person's face. https://t.co/fvzFg8desY