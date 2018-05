Alma Guillermoprieto gana Premio Princesa de Asturias

Alma Guillermoprieto fue reportera de América Central para The Guardian y después para The Washington Post, donde fue redactora de plantilla en los años 80. Foto: EFE

Notimex - La periodista mexicana de investigación Alma Guillermoprieto fue hoy declarada ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018, informó el jurado reunido en Oviedo, Principado de Asturias, norte de España.

En su acta, el jurado destacó "su larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica, que ha transmitido con enorme coraje también en el ámbito de la comunicación anglosajona, tendiendo, de este modo, puentes en todo el continente americano".

"Con una escritura clara, rotunda y comprometida, Alma Guillermoprieto representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea", informó el presidente del jurado, Víctor García de la Concha.

Alma Estela Guillermo Prieto, conocida como Alma Guillermoprieto (Ciudad de México en 1949) fue reportera de América Central para The Guardian y después para The Washington Post, donde fue redactora de plantilla en los años 80.

Desde 1989 ha escrito sobre América Latina para The New Yorker y The New York Review of Books y varias publicaciones en español, y en 1995 Gabriel García Márquez la invitó al taller inaugural de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

Fue profesora visitante en las universidades de Harvard, Chicago, California en Berkeley y Princeton, forma parte del cuerpo de profesores de la FNPI y del consejo asesor del Programa Latinoamericano de la Open Society Foundations, fundado por el magnate George Soros.

De su paso por América Central destaca su trabajo en Nicaragua, el haber revelado la masacre de civiles en El Mozote (El Salvador) por parte del Ejército salvadoreño.

Asimismo, ha escrito sobre Sendero Luminoso en Perú; el terrorismo de Estado en Argentina, el conflicto civil y el narcotráfico en Colombia y las guerras de la droga en México.

A su trayectoria se suman los libros "Samba" (1990); "Al pie del volcán te escribo" (1995); "Los años en que no fuimos felices" (1998); "Las Guerras en Colombia: tres ensayos" (2000); "Desde el país de nunca jamás" (2011).

Otros de sus títulos son "Historia escrita" (2001); "La Habana en un espejo" (2005); "72 migrantes" (2011) y "Los placeres y los días" (2015).

Guillermoprieto es miembro honoraria de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y doctora honoris causa por el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Entre los premios que ha recibido están el Maria Moors Cabot (Estados Unidos 1990); el de la Asociación de Estudios Lationamericanos a Medios (Estados Unidos 1992); el MacArthur Fellow (Estados Unidos 1995).

Además, el George Polk (Estados Unidos 2000); dos del Overseas Press Club of America en 2008 y 2010 (compartido con Shaul Schwarz); el Lifetime Achievement de la International Women´s Media Foundation (2010) y el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional del diario El País (España, 2017).

El Premio Princesa de Asturias Comunicación y Humanidades se concede a "la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones".

En esta edición concurrían un total de 27 candidaturas procedentes de 10 países.

Se trata del segundo de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su trigésimo octava edición, tras haberse anunciado anteriormente el de las Artes al cineasta estadunidense Martin Scorsese.

En las próximas semanas se fallarán los correspondientes a Cooperación Internacional, Deportes, Letras, Ciencias Sociales, Investigación Científica y Técnica y Concordia.

El Premio está dotado con una escultura de Joan Miró –símbolo representativo del galardón−, la cantidad en metálico de 50 mil euros, un diploma y una insignia.