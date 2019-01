Alertan, de nuevo, por WhatsApp Gold; el virus que roba información

ADN40 - Por medio de la aplicación de mensajería ha regresado un antiguo virus que podría poner en riesgo la funcionalidad de los teléfonos celulares. El malware se está difundiendo a través de una invitación para actualizar WhatsApp a una versión de "WhatsApp Gold", la cual es inexistente.

Este virus se infiltra al reproducir un video bajo el nombre de "Martinelli", el cual, al momento de presionarlo, hackea el celular de forma inmediata, dejándolo inutilizable.

El propósito del virus es llevar a los usuarios de la plataforma a distintas páginas maliciosas para obtener datos valiosos guardados en los teléfonos, como pueden ser datos de tarjetas de crédito e incluso para suscribirse a servicios falsos.

La mejor manera de evitar este riesgo, es no abrir este tipo de archivos y evitar difundirlos para que otras personas no caigan en este fraude, así como no instalar archivos que vengan de sitios sospechosos. A su vez, se recomienda que se instalen aplicaciones antivirus provenientes de plataformas como App Store y Google Play.