Alcaldesa y autoridades migratorias enfrentadas por operativo

Notimex - Autoridades migratorias evalúan presentar cargos contra la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, por obstrucción de la justicia, tras la advertencia de un operativo contra indocumentados en el norte de California.

La Oficina de Aduanas e Inmigracion (ICE, por sus siglas en inglés) aseguró que la alcadesa además de poner en riesgo la vida de sus agentes causó que más de 800 indocumentados se fugaran ante los operativos.

El pasado fin de semana Schaaf alertó en redes sociales de posibles operativos que se llevaron a cabo el domingo y con los que se arrestó a unos 150 indocumentados, la mitad de estos con antecedentes criminales.

Estas personas que supuestamente violaron las leyes de inmigración fueron arrestadas en el norte de California, anunció la agencia el martes pasado.

Oakland, como muchas ciudades de California se han declarado ciudades santuario y ofrecen protección a sus residentes indocumentados y rechazan cualquier tipo de colaboración con autoridades federales en materia migratoria.

En la misma declaración que anunciaba los arrestos, el subdirector de ICE, Thomas D. Homan, criticó duramente la decisión de Schaaf de alertar al público y la calificó como "imprudente" e "irresponsable".

"Estoy compartiendo esta información públicamente para no asustar a nuestros residentes, sino para protegerlos"."Mi prioridad es el bienestar y la seguridad de todos los residentes, particularmente de los más vulnerables", habría dicho el sábado la alcaldesa.

ICE dijo que su anuncio habría alertado a personas con antecedentes penales. Homan contó que 864 inmigrantes con antecedentes penales "siguen prófugos en la comunidad y tengo que creer que algunos de ellos pudieron eludirnos gracias a la decisión irresponsable de la alcaldesa".

"La decisión de la alcaldesa de Oakland de publicitar sus sospechas sobre las operaciones de ICE aumentó aún más el riesgo para mis oficiales y alertó a los indocumentados, haciendo que esa decisión se basara en su agenda política", dijo Homan .

Schaaf rechazó las críticas de ICE en una conferencia de prensa el miércoles y aseveró: "Tenemos que luchar contra el mito racista que la administración Trump está tratando de perpetuar: que los inmigrantes son criminales peligrosos".

"No me arrepiento de compartir esta información. Es el derecho legal de Oakland ser una ciudad santuario y no hemos violado ninguna ley", puntualizó, tras declarar que lo haría de nuevo.

"Las jurisdicciones de Santuario como San Francisco y Oakland protegen a los extranjeros peligrosos de la aplicación de la ley federal a expensas de la seguridad pública", advirtió Homan.

"Debido a que estas jurisdicciones impiden que ICE arreste a extranjeros en los confines seguros de una cárcel, también obligan a los oficiales de ICE a realizar más arrestos en la comunidad, lo que plantea mayores riesgos para la policía y el público", aseguró.

El miércoles, un grupo de manifestantes se apiñaron en las calles frente a la oficina de ICE en San Francisco, corearon consignas y escribieron un mensaje con tiza en la intersección que decía: "¡El área de la bahía unida contra ICE! ¡Mantenga a las familias unidas!"

Schaaf, quien dice que ha sido blanco de amenazas de muerte desde que hizo pública su advertencia, enfrenta una creciente tormenta de críticas por parte de la administración Trump y de sus esfuerzos por reprimir a los inmigrantes ilegales, muchos de los cuales viven y trabajan en el Área de la Bahía.