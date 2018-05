Al menos un herido y un detenido en tiroteo en secundaria de California

Un aparente tiroteo en una escuela secundaria de Palmdale provocó el cierre temporal de las instalaciones, con una intensa movilización policiaca después de reportarse una persona herida y un arresto, reportaron autoridades locales.

De acuerdo a los primeros reportes un presunto sospechoso, de 26 años de edad, fue detenido después de que se denunciara un tiroteo y la presencia de hombres armados en el área lo que desencadenó la presencia policiaca.

El sospechoso fue visto a las 7:05 a.m. (tiempo local) en el campus de Highland High School en Palmdale, según la portavoz del Departamento del Sheriff, Nicole Nishida. La persona fue detenida en un estacionamiento cercano, según Nishida, que no sabía si esa persona era un adulto o un menor.

Una persona fue llevada a un hospital cercano, aunque no estaba claro si la persona había recibido un disparo o el alcance de alguna lesión, dijo el capitán Brian Jordan, vocero del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

No estaba claro de inmediato qué tipo de arma tenía el hombre.

Poco después de las 7:00 horas, varios estudiantes comenzaron a twittear que podían escuchar disparos e instaban a otros compañeros a no ir al campus.

Los agentes también respondieron a los informes de un segundo tiroteo alrededor de las 7:30 horas en la Escuela Primaria Manzanita, aproximadamente a a unos diez kilómetros de la escuela secundaria, pero no encontraron signos de un tiroteo o víctimas allí, dijo Nishida.

Se indico que tres escuelas cercanas al área también fueron cerradas de forma temporal como medida preventiva.

Update: 1 suspect being detained regarding the person with a gun the call at Highland High school in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD @SEBLASD @SCVSHERIFF Deputies on scene searching campus. No other information available.