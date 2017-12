Al menos 15 muertos deja incendio en centro comercial de Mumbai

Notimex - Al menos 15 personas murieron a causa de un incendio que estalló en el complejo comercial de Kamala Mills en Mumbai, la capital financiera y del entretenimiento de India, informaron hoy las autoridades locales.

Balkrishna Kadam, funcionario del Departamento de Bomberos, señaló que ocho camiones de bomberos han combatido el fuego durante cinco horas. Aún se investiga la causa del incendio, que se originó alrededor de las 12:20 horas locales de este viernes.

El incendio comenzó en la azotea de un restaurante en la conocida área de ocio de Kamala Mills, en el sur de la metrópoli india, afirmó el comisario adjunto de Policía S. Jaykumar, con jurisdicción sobre la zona.

Jaykumar detalló que los bomberos no pudieron controlar el incendio hasta la madrugada y que la mayoría de los fallecidos eran mujeres que pertenecían a un mismo grupo.

"Hay más de diez heridos, pero se encuentran fuera de peligro", explicó el comisario adjunto, que concluyó que aún están investigando las causas del siniestro.

Según el Times of India, muchos de los invitados trataron de buscar refugio en el baño y quedaron atrapados allí. El documento también cita a un médico del hospital que dice que todas las muertes se debieron a asfixia.

Las imágenes de televisión y redes sociales mostraron a bomberos y equipos de rescate en la escena, con la parte superior del edificio consumida por llamas y columnas de humo.

La mayoría de las víctimas eran mujeres que asistían a una fiesta. Una mujer de 28 años que estaba celebrando su cumpleaños murió en el incendio.

Kamala Mills es un complejo industrial restaurado y alberga varios restaurantes, bares, oficinas y hoteles exclusivos ubicado en Mumbai, capital del estado federal de Maharashtra, en el oeste de India.

También es el hogar de varios medios con varios canales de noticias nacionales afectados por el incendio, incluidos Times Now, Mirror Now y ET Now.

El primer ministro indio, Narendra Modi, tuiteó sobre el incendio: "Angustiado por el incendio en Mumbai, mis pensamientos están con las familias en duelo en esta hora de dolor. Rezo para que los heridos se recuperen rápidamente".