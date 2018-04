¿África se está separando?

África se está partiendo en dos, o al menos eso es lo que creen sus habitantes, luego de que en Kenia apareciera una enorme grieta de más de 15 metros de ancho y varios kilómetros de largo.

La hendidura ya obligó a evacuar zonas rurales del suroeste de Kenia y sigue expandiéndose por el continente, las fisura fue generada el pasado 19 de mayo y ha destruido la carretera Mai Mahiu-Narok.

Este fenómeno se ha registrado luego de un periodo de fuertes lluvias y sismos, por su parte el gobierno keniano tuvo que rellenar la grieta con rocas.

Tras la enorme abertura se ha revivido el debate sobre la división del continente africano, pues según varios estudios geológicos, cuatro países en el Cuerno de África (Somalia, la mitad de Etiopía, Kenia y Tanzania), se separarán de África para formar un nuevo continente lo que tomará alrededor de unos 50 mil años.

Según los expertos este mismo proceso geológico es el mismo que hace 138 millones de años provocó que América del Sur y África se dividieran.

Así la teoría de la división de África ha ganado bastante popularidad en el mundo científico en los últimos meses.

So this will happen in the next 50M yrs. Can't wait pic.twitter.com/g2uogxK9or