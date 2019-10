Afirma NASA que ningún asteroide impactará la Tierra en futuro cercano

Notimex -

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) desmintió desde hace tiempo que un asteroide pasaría muy cerca o que se impactaría con la Tierra este jueves, aunque en redes sociales fue difundido ese temor, y agregó que no existe otra amenaza en un futuro cercano.

La agencia estadunidense confirmó que el asteroide 2007FT3 (designado así por el año en el que fue descubierto) tiene un diámetro de 340 metros, y viaja a una velocidad de 17.06 kilómetros por segundo, informó este jueves la cadena de televisión CNN.

La NASA detalló que la distancia más cercana entre el 2007FT3 y la Tierra fue de 138 millones de kilómetros, lo que equivale a hacer 360 viajes de ida y vuelta de nuestro planeta a la Luna, y la posibilidad de que el asteroide impactara era de una en 11 millones, es decir una probabilidad de .00000092 por ciento.

Una de las medidas que usa la NASA para establecer las probabilidades de que un asteroide impacte la Tierra es la escala de Torino, que utiliza los números del 1 al 10, y los clasifica de la siguiente forma.

La zona blanca (0) indica que no hay riesgo de colisión (también se clasifican así a los asteroides que se destruyen en la atmósfera). En la zona verde (1), se predice que pasará cerca a la Tierra, pero no es peligroso. La zona amarilla (2, 3 y 4) merece el interés de los astrónomos, pero no es inusual ni motivo de alerta pública.

La zona naranja (5, 6 y 7) es amenazante porque es un "encuentro cercano que plantea una amenaza seria, pero incierta de devastación". La zona roja (8, 9 y 10) significa colisión inminente, y podría haber destrucción desde localizada hasta masiva, agregó CNN.

El asteroide 2007FT3 fue colocado por los expertos en la zona blanca, según la escala de Torino, por lo que no representó ninguna amenaza para nuestro planeta, y la NASA no lo tiene en la lista de Objetos Cercanos a la Tierra, ni en la de Monitoreo de Impacto a la Tierra.

Sin embargo, agregó que existen otros cuatro objetos que sí están en esas listas. Son los asteroides 2019SL8, 2019SP3, 2019SH9 y 2019TK. Éstos son los nombres de cuatro objetos que la NASA incluye como "acercamientos". Los cuatro fueron descubiertos en 2019, pero ninguno es considerado una amenaza.

El más grande de ellos, el SL8, ya que mide entre 18 y 40 metros de diámetro. El único en la lista de Monitoreo de Impacto a la Tierra es el 2019SP3, y también ha llamado la atención debido a que pasará a una distancia más cercana de lo que la Luna está de la Tierra.

Este objeto pasará a 371 mil 937 kilómetros de la Tierra. La Luna está a 384 mil 472 kilómetros de distancia en promedio, pues varía debido a su órbita, que es imperfecta. A pesar de que podría parecer alarmante, este asteroide está en la zona blanca o 0 en la escala de Torino, por lo que no hay riesgo de colisión.

"Una colisión en la Tierra por un objeto cercano a nuestro planeta de tamaño considerable, es un evento de muy baja probabilidad", explicó la página de monitoreo de la NASA.

Sin embargo, en 2018 la NASA advirtió que hay un aumento "dramático" en el número de objetos cercanos a la Tierra, debido a que han sido identificados más de 18 mil objetos próximos, y son descubiertos unos 40 más por semana, pero reiteró que es muy poco probable que uno de gran tamaño impacte la Tierra.

Por lo tanto, una misión de la NASA y la Agencia Espacial Europea anunció este año que ambas partes se unieron para desarrollar estrategias con el objetivo de proteger a nuestro planeta de posibles impactos.