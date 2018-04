Afectan tormentas algunas regiones de Estados Unidos

AP - Un poderoso sistema de tormentas, que se prevé persista durante el fin de semana, afectó la región centro-norte de Estados Unidos, provocando al menos un tornado en el estado de Arkansas, a medida que las ventiscas cubren gran parte de las Grandes Llanuras.

Un tornado azotó el viernes por la tarde a la pequeña ciudad montañosa de Ozrak Mountainburg, en Arkansas, ocasionando heridas a al menos cuatro personas y daños.

Brad Thomas, director de la Agencia para el Manejo de Emergencias del condado de Crawford, dijo que hubo al menos tres personas atrapadas después del tornado. Agregó que no sabía la condición de las cuatro personas que fueron hospitalizadas.

Un video grabado en el lugar mostró árboles arrancados, automóviles volcados, edificios dañados y redes eléctricas derribadas.

La enorme tormenta con capacidad para causar daños amplios no es común para abril, de acuerdo con Jake Beitlich, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en Chanhassen, Minnesota.

"Tenemos poderosos sistemas a lo largo de la región centro-norte y en la zona fría tenemos nieve. Este es particularmente fuerte. Por lo tanto, tenemos mucha humedad y mucha energía", afirmó Beitlich.

"En las próximas 24 horas el aire frío va a quedar envuelto en el sistema y vamos a ver caer mucha nieve desde el suroeste de Minnesota hasta el norte de Wisconsin. También vamos a registrar fuertes vientos, específicamente en el oeste de Minnesota", añadió.

Se emitieron alertas de ventiscas desde el norte de Kansas hasta gran parte de Nebraska y Dakota del Sur y hasta el suroeste de Minnesota y el noreste de Iowa. También se emitieron alertas de tormenta de nieve para gran parte del resto de Minnesota, Wisconsin y Michigan.

Las fuertes nevadas ya habían afectado a algunas partes del oeste de Kansas, Nebraska y Dakota del Sur para la tarde del viernes, provocando el cierre de las principales carreteras en Dakota del Sur y de muchas vías en el occidente de Nebraska, incluida una que va desde la ciudad de North Platte hasta la frontera estatal con Wyoming.

