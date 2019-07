Aeronave acuatiza de emergencia en una playa de Maryland

Los turistas que estaban en Ocean City, Maryland, tuvieron un espectáculo especial al ver una aeronave acuatizar de emertgencia en la playa.

Un pequeño avión Cessna 172RG acuatizó con urgencia en la playa a los ojos de los turistas.

En el video podemos ver que el piloto logró acuatizar suavemente en las aguas poco profundas de la playa.

El piloto, Trevor Deihl, de 23 años, no resultó herido y pudo salir de la aeronave, dijo a las autoridades que había experimentado problemas mecánicos y que no podía regresar al aeropuerto de la ciudad, informa WBAL.

Plane crashes in Ocean City Maryland right off of the beach. Pilot swam to shore. pic.twitter.com/KZx7r4PRz1