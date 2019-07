Adolescente publica un desgarrador álbum familiar

En Reddit podemos encontrar prácticamente de todo. Pero esta historia publicada por una adolescente emocionó a miles de usuarios en esa plataforma.

"Esta soy yo a los 18 meses", partió escribiendo la joven oriunda de Idaho, con una estremecedora postal; ella, de bebé, acostada en una cama sucia y llena de drogas.

"Sí, esas son agujas en la ventana y sí, así es como se veía toda la casa. #druggymomlife", explicó.

Otra imagen muestra a su hermana, que entonces era una niña pequeña, se tambaleaba sobre un piso cubierto de ropa sucia y basura, mientras que una tercera foto, captura la cocina de la familia con alacenas llenas de "más píldoras que comida".

La niña explicó que las fotos fueron tomadas por su hermano de 16 años en un movimiento audaz para exponer las terribles condiciones. Le mostró las imágenes a su maestra, quien telefoneó al Servicio de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés) y los niños fueron atendidos.

La publicación y discusión posterior sorprendió a los usuarios de Reddit, acumulando más de 2,500 comentarios y casi 60,000 'votos positivos'.

Al comentar la foto del póster cuando era una niña pequeña, los usuarios notaron que se veía bastante pequeña para su edad aparente.

La niña agregó que su edad era más difícil de identificar porque ella y sus hermanos "estaban desnutridos y subdesarrollados" en parte porque su madre estaba fumando, consumiendo drogas y bebiendo alcohol durante su embarazo y porque la familia vivía de cupones de alimentos. Sin embargo, también reconoció que podría haber tenido menos de un año, o incluso más joven.

Luego compartió más fotos de su infancia viviendo en una casa con una alfombra llena de tierra, espacios desordenados, ropa de cama sucia, vidrios rotos en un montón de juguetes sucios, un suelo de baño desordenado con un cuchillo y una cocina con "más pastillas que comida.

También reveló que su hermano heróicamente decidió tomar fotografías de su situación y luego mostró las imágenes impactantes a su maestra, quien informó el caso al CPS (servicios de protección infantil).

Fue entonces cuando todos los niños fueron retirados del hogar y llevados a un hogar de acogida, donde la adolescente permaneció de forma intermitente hasta que fue adoptada a los nueve años y llevada a un estado diferente.

Cuando se le preguntó cómo se las arregla, dijo que prefiere tener una visión positiva de la vida y agregó: "Por extraño que parezca, me encantan estas fotos". ¡Simplemente me recuerda lo lejos que he llegado y lo que puedo lograr!

Aún más impactante, dijo que también eligió perdonar a su madre, aunque tomó 'mucho tiempo'.

"'Ambos han fallecido por desgracia. Mi padre no era un adicto. Mi madre luchó contra su adicción hasta el día en que murió".

"Mi madre estaba enferma y me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso", agregó.

Añadió que, desde su adopción, las cosas han mejorado drásticamente, aunque confesó que sigue sufriendo de trastorno de estrés postraumático y ansiedad.

"Soy una sobreviviente, estoy a punto de ir a mi último año de secundaria! ¡Tengo un novio súper asombroso y un fondo para la universidad establecido!". Añadió la adolescente de 17 años de edad.

También dijo que cuando llegue el momento, ella adoptará a un niño mayor en lugar de concebir a su propio bebé de forma natural.

Aunque no reveló lo que les sucedió a todos sus hermanos, dijo que el hermano que tomó esas fotografías que cambiaron sus vidas, ahora está felizmente casado, y que su esposa lleva diez semanas de embarazo con el "hijo número cuatro".

También afirmó que su hermana, que "básicamente la educó", se graduó con una Licenciatura en Ciencias en Desarrollo Infantil y es una Interventora de Comportamiento en una Unidad de Autismo.

Algunas personas la animaron a escribir una autobiografía para "inspirar a otros en situaciones similares", mientras que otros dijeron que su historia "casi me hace llorar".