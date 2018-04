Adolescente pasará 65 años en prisión por un crimen que no cometió

Azteca América

Por:

En 2015, Lakeith Smith, de 15 años, fue sorprendido por la policía cuando él junto con otros cuatro amigos se disponían a robar una casa en Millbrook, Alabama. El grupo intentó huir y se produjo un tiroteo que terminó con la vida de su amigo A'Donte Washington, de 16 años, el cual fue herido por una bala en el cuello.

A pesar de que la bala fue disparada por oficiales de policía, el jurado se negó a acusarles y a principios de marzo Smith, que ahora tiene de 18 años, fue declarado culpable no sólo de robo, sino también del asesinato por la muerte de A'Donte y condenado por ello a 65 años de prisión. Esto que puede sonar extraño ha sido posible por la Ley de Responsabilidad de Cómplices de Alabama, por la cual Smith es considerado tan culpable en la muerte de Washington como si hubiera apretado el gatillo.

Esta norma legislativa es un ejemplo de las llamadas leyes de homicidio en Estados Unidos, las cuales son tan frecuentes en el país que sólo hay siete estados que no cuenten con ella. Su aplicación amplía el delito de asesinato al incluir el homicidio involuntario provocado durante la comisión de un delito grave y acusan de cómplice a personas que no habiendo causado el daño, hayan participado en la comisión del delito donde se produjo la muerte. Es algo muy atípico fuera de suelo estadounidense. Michael Heyman, profesor emérito de la Escuela de Leyes John Marshall en Chicago lo define como "una bella ficción estadounidense que te atribuye una muerte que no necesitas haber hecho por tu propia mano". Esto es lo que le ha ocurrido a Smith. Tal y como declaró su abogada Jennifer Holton, "el oficial le disparó a A'Donte, no a Lakeith Smit (...) Él no participó en el acto que causó la muerte de A'Donte. Él nunca le disparó a nadie ".

Al juicio asistió Andre Washington, el padre de A'Donte, que se sentó con la madre de Smith y el cual al salir declaró que había ido "para mostrarle a él y a su familia algo de apoyo porque lo que hicieron los agentes fue totalmente erróneo y Smith no se merece esto."