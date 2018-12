Acusan formalmente al expresidente de Nissan de esconder ingresos pactados

Mundo - 10/12/2018 07:44 a.m.

EFE - La Fiscalía de Tokio acusó hoy formalmente al expresidente de Nissan Carlos Ghosn de no declarar parte de los ingresos acordados con la compañía durante cinco años, hasta marzo de 2015, y emitió otra orden de detención por cargos adicionales.



Ghosn, de 64 años, fue detenido en Tokio el pasado 19 de noviembre, acusado inicialmente de esconder a las autoridades unos ingresos pactados de cerca de 5,000 millones de yenes (39 millones de euros/44 millones de dólares).



Hoy expiraba el plazo de detención provisional, y este lunes la fiscalía tendría que haber formulado la acusación formal. También tenía la opción de presentar nuevos cargos contra él, algo que finalmente confirmó, según los documentos de la fiscalía.



Los documentos de inculpación de la fiscalía consideran que Nissan también cometió irregularidades al no reportar tampoco al regulador bursátil parte de los ingresos pactados con Ghosn en los informes contables anuales de la compañía.



De acuerdo con uno de los documentos a los que ha tenido acceso Efe, en los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2015 Ghosn reportó la mitad de lo que había convenido con Nissan. Las discrepancias en los tres años posteriores, sin embargo, son mucho mayores.



Ghosn sigue siendo presidente y director ejecutivo o CEO de la firma francesa Renault, con la que Nissan tiene una alianza. También fue cesado como presidente de Mitsubishi, la tercera pieza de la alianza del sector automotor forjada hace casi dos décadas.



Según filtraciones a los medios, esas cantidades que la fiscalía asegura no fueron declaradas forman parte de ingresos pactados por Goshn con Nissan para cuando abandonara la compañía.