Acusan a indígenas de causar incendio forestal

Notimex - Indígenas chilenos de la etnia mapuche negaron hoy responsabilidad en los incendios que en las últimas semanas se registran en la Araucanía, en el centro-sur de Chile, y rechazaron señalamientos del ministro del Interior, Rodrigo Ubilla, que implicó a esos grupos en algunos siniestros.

"Los más afectados somos nosotros como pueblo nación mapuche, porque se nos sigue matando nuestra gente y se nos sigue violentando", dijo Marcelo Catrillanca, padre del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por Carabineros.

Catrillanca dijo que "debería haber un entendimiento entre el gobierno y el pueblo mapuche donde podamos conversar de igual a igual".

En conversación con Radio Universidad de Chile, Catrillanca culpó al gobierno de tratar "por todos los medios de tergiversar la información. Nosotros estamos tranquilos como pueblo nación mapuche, pero estamos preocupados de colaborar con el bienestar de nuestro entorno".

A su vez, el vocero de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullán, dijo que "hay movilizaciones por recuperación de tierras y por derechos políticos por parte del pueblo mapuche, pero esa situación no tiene nada que ver con los incendios".

Según Huenchullán, "la culpa de los incendios la tienen las empresas forestales. Cuando hay un incendio, los mapuches son los principales perjudicados, pues son aledaños de las forestales".

Huenchullán añadió que el pueblo mapuche tiene "un vínculo muy cercano con la tierra" y agregó que "lo poco y nada de bosque nativo es sagrado para la comunidad mapuche: sacamos nuestros remedios, hay espiritualidad", por lo que "ser arrasados por el fuego es una pérdida tremenda" para las comunidades.

En tanto, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, precisó a través de Radio Cooperativa que su colega Ubilla manifestó el fin de semana que "algunos de los incendios que se han producido en el último tiempo están asociados al tema de la causa mapuche".

Según Walker, Ubilla aludió específicamente a "tres casos puntuales que tiene todos los antecedentes, se presentaron las querellas respectivas al Ministerio Público, y ahora es tarea del Ministerio Público hacer las investigaciones pertinentes".

En ese sentido, agregó que el subsecretario "siempre habló de algunos casos puntuales. Yo me atengo a los antecedentes que me ha entregado el ministro Ubilla. Siempre se ha caracterizado por su gran responsabilidad. Este gobierno actúa en equipo, yo no tengo opiniones propias respecto a este tema".

Datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) indican que casi 17 mil hectáreas de bosques de la Araucania se han perdido como consecuencia de los incendios en la zona.