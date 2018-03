Accidente en auto eléctrico provoca la muerte de su ocupante

Redacción

El ocupante de un lujoso automóvil eléctrico de la marca murió luego de haber protagonizado un aparatoso accidente en una autopista de California, Estados Unidos.

De acuerdo a la NBC, el vehículo tipo SUV Model X de la marca Tesla, se estrelló contra una barrera de contención para posteriormente ser impactado por otros dos automóviles.

En las imágenes difundidas en redes sociales por diversos medios de comunicación puede apreciarse como tras el accidente, la parte frontal del automóvil quedó destruida por completo. Se dice que el fuerte impacto provocó que se incendiaran las baterías que propulsaban al auto.

A Good Samaritan at the scene of the Tesla Model X car crash described the car to be "actively emitting full flames from the battery bank." https://t.co/n78v5ekcgV pic.twitter.com/EVGqKJnhcR