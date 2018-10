Abuelo salva a su nieto de una pitón gigante

ADN40 - Un abuelo salvó a su nieto de tan solo 22 meses de edad de morir estrangulado por una pitón gigante, en Queensland, Australia.

El bebé y su hermana de tres años se encontraban jugando en el patio delantero de su casa cuando una pitón, de aproximadamente cuatro metros de largo, apareció y mordió al infante.

La madre de los niños supo que algo malo estaba pasando en el momento que su hija acudió a ella y en su cara se notaba preocupación.

Al llegar al lugar del incidente, la madre se percató que el reptil se encontraba enrollado en el cuerpo de su hijo y lo estaba mordiendo en su brazo derecho.

Al no conseguir que la serpiente dejara al pequeño, llamó a su padre para que la ayudara. El hombre consiguió que la pitón soltara al pequeño, golpeándola y clavándole un cuchillo.

Tras ser liberado de la serpiente, el bebé fue trasladado a un hospital para ser atendido.

A pesar de las mordeduras y los moretones que le provocó el reptil, el niño cuenta con un buen estado de salud.

A family save a 22-month-old boy from the jaws of a four-metre-long scrub python after it latched onto the child while he was playing at the family home in Julatten, north of Cairns in far north Queensland.https://t.co/siOErWJflI pic.twitter.com/5L0RhnnmvI