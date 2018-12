Abuela es asesinada por sus Rottweiler

Por: Azteca América



Una abuela murió y dos de sus nietos resultaron heridos en Carolina del Norte al ser atacados por cuatro perros Rottweiler propiedad del hermano de la mujer, informaron autoridades.

Esta Currier, de 73 años, falleció a consecuencia del ataque ocurrido el lunes a la tarde, informaron medios locales citando como fuente un comunicado de la policía del condado Robeson.

Resultaron heridos dos de sus nietos, uno de 7 años y uno de 9, que fueron llevados en helicóptero a un hospital en Carolina del Sur. No se han dado detalles de la gravedad de sus heridas.

Los perros eran propiedad del hermano de Currier, dijo la fuerza pública. Añadió que los animales corrieron agresivamente hacia los policías en el lugar, quienes los mataron a tiros.

La esposa del hermano de Currier, Brenda Walters, de 56 años, fue herida por una esquirla o un trozo de escombros. Fue tratada y dada de alta.

El ataque ocurrió cuando Currier fue a buscar a los nietos en una parada de autobús, dijo la policía.

