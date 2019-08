Abuela "cougar" usa Tinder para conseguir hombres

Su nombre es Hattie Retroage y se divorció en 1984 y desde entonces decidió no mantener ningún tipo de relación estable, ahora solo se divierte

Una abuela "cougar" afirma que nunca ha sido rechazada por hombres de la mitad de su edad.

Hattie Retroage de Nueva York habló sobre su vida sexual en una entrevista reveladora.

La madre de dos está en sus 80 años, y también es abuela, además es divorciada, según Mirror Online.

Ella usa aplicaciones de citas, tiene relaciones sexuales tres veces a la semana y rara vez la rechazan, reconoce.

"Nunca he conocido a un hombre que no me quiera". dice Hattie.

"Les digo de antemano que tengo que reunirme con ellos por química. Salimos a tomar una copa, y si la química es correcta, vamos a mi departamento, y si no, nos dejamos el uno al otro ", informa el Daily Star.

Hattie es una exbailarina, que comenzó a escribir después de un divorcio en 1984.

Luego, a sus 50 años, la divorciada comenzó a salir con hombres de su misma edad, pero dijo que no era lo que ella quería.

Bromeó: "Un día salí con una persona de 60 años, cenamos y regresamos a su casa cuando me encontré mirando una habitación con el cartel de los Beatles en la pared, palos de hockey y calcetines apestosos, solo pensé: es con quien quiero acostarme, NO".

Decidió publicar un anuncio pidiendo encuentros sexuales con hombres menores de 35 años y fue "bombardeada con ofertas".

La mujer insiste en que cualquiera que quiera seguir su ejemplo debe practicar 'amar y honrar' su cuerpo como una forma de mantenerlo activo después de la menopausia.

La abuela agregó que su hija Rama, de 53 años, apoya su vida sexual, pero su hijo Josh, de 57 años, no tanto.

"Mi hijo y su esposa lo odian, tienen dos hijos que están en la universidad y no les dejan leer mi trabajo sobre sexo", agregó.