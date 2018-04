Abordan mandatarios americanos crisis venezolana en Cumbre

Notimex - Los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; de Argentina, Mauricio Macri, y de Colombia, Juan Manuel Santos, se refirieron hoy en la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas a la crisis político-social que vive Venezuela.

Los tres gobernantes se refirieron con duras palabras a la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien llamaron a reconocer que su país vive una crisis humanitaria y a aceptar la ayuda internacional para superarla.

Por el contrario, el presidente boliviano Evo Morales condenó las sanciones de Estados Unidos al régimen de Maduro y las presuntas amenazas de Washington de invadir al país sudamericano, sin admitir que Venezuela atraviese por una crisis humanitaria.

Macri dijo estar preocupado por la situación de los venezolanos que salen de su país hacia otras naciones y por la carencia de servicios básicos y enfatizó que el gobierno de Maduro "debe dejar de negar la realidad".

Calificó como "insostenible" la crisis humanitaria y como "descontrolado" el proceso de corrupción en Venezuela, y anunció que Argentina desconocerá cualquier futura elección "porque no será democrática", en referencia a los comicios presidenciales programados para el 20 de mayo próximo.

Piñera subrayó que "Venezuela no es solamente un problema para los venezolanos, es un problema para todos los que amamos, queremos y nos comprometemos con la democracia" y recalcó que en ese país "no hay democracia, no hay Estado de derecho, no hay respeto a los derechos humanos, no hay independencia de poderes".

Puntualizó que las futuras elecciones venezolanas "no son legítimas, no son democráticas" y expresó su deseo que Venezuela "reconozca la crisis humanitaria que está causando un sufrimiento y un dolor gigantesco y que, en cierta forma, está condenando al hambre y a la muerte" a sus habitantes.

Santos, por su parte, recordó que Colombia "es el país que más sufre la desesperada situación que viven los venezolanos" y pidió el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

"Seguiremos siendo generosos con el pueblo venezolano, pero seremos implacables con el régimen opresor", enfatizó el mandatario colombiano, tras lo cual agregó que el régimen de Maduro "quiere perpetuarse en el poder", por lo que se deben desconocer los comicios de mayo próximo.

"No reconoceremos los resultados de las elecciones realizadas para maquillar una dictadura", puntualizó Santos, quien le pidió a Maduro que acepte la ayuda internacional porque "el pueblo venezolano se muere físicamente de hambre", a lo cual se suma una emigración calculada en un 15 por ciento de la población total del país.

Morales, mientras, condenó en forma categórica "las sanciones unilaterales y las amenazas de invasión realizadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Nuestra región no es el patio trasero de nadie".

Lamentó que Maduro, a quien el gobierno peruano retiró la invitación para asistir a la presente cumbre durante la administración de Kuczynski tras convocar a elecciones, no esté en la cita americana "producto de las presiones de Estados Unidos".

Apuntó que el Estado peruano "retiró de forma ilegal e inamistosa la seguridad para toda la delegación de Venezuela", razón por la cual no se encuentran presentes en la cumbre.

El mandatario boliviano pidió que Estados Unidos levante el bloqueo económico y financiero contra Cuba y que devuelva Guantánamo, tras lo que respaldó la libre autodeterminación del pueblo de Puerto Rico y la devolución de las islas Malvinas a Argentina por Reino Unido.

Planteó que los tiempos actuales "no son de competitividad, son tiempos de complementariedad. Estos no son tiempos de muros, de enfrentamientos, sino de puentes de entendimientos. Estos no son tiempos de invasión, son tiempos de integración".

Todos los gobernantes dieron sus condolencias a Ecuador por el asesinato del equipo periodístico de El Comercio por parte de disidentes de las FARC, además de condenar el uso de armas químicas por parte de Siria y llamar a preservar la paz y evitar una escalada en la tensión tras el ataque estadunidense de esta víspera.