Abogado se suicida como forma de protesta

Azteca América

Por:

Un conocido abogado por los derechos de la comunidad homosexual y activista ambiental se quitó la vida este sábado en Nueva York en protesta por el daño al planeta por el uso de hidrocarburos.

Los restos carbonizados de David Buckel, de 60 años, fueron descubiertos cuando bomberos acudieron al Parque Prospect, en el distrito de Brooklyn, luego de que haber recibido una alerta sobre un fuego en ese lugar, señala el periódico New York Daily News.

Agrega que Buckel, uno de los abogados que luchó por los matrimonios entre parejas del mismo sexo con el conocido grupo de defensa legal Lambda, dejó una nota suicida en la que señaló que usó combustible fósil para quitarse la vida como una metáfora por la autodestrucción del planeta.

"My name is David Buckel and I just killed myself by fire as a protest suicide." https://t.co/fa1CnclMG7