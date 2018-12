Abandonó a su perro antes de Navidad

Las cámaras de seguridad capturaron el momento en el que un sujeto estaba abandonado a un perrito en medio de la calle, en Reino Unido. Las autoridades está buscando al responsable que deberá pagar hasta seis meses de prisión o una multa de 25,424,000.00 dólares

Azteca América -

Hay personas que aman Navidad, estas fechas parecen las mejores para dar felicidad y amor, pero al parecer un hombre de Reino Unido no piensa lo mismo, pues decidió abandonar a su perro en la calle a unos días de Navidad.

Un video captado por cámaras de vigilancia y publicado por la organización Royal Society for the Prevention of Cruelty ti Animals (RSPCA) muestra el momento en el que el hombre estaciona su coche, baja a su perro junto con su cama y huye del lugar.

Cuando el perro se dio cuenta que su dueño subió de nuevo al coche, corre y salta para poder entrar con él, pero no logró.

Fue encontrado una hora después acostado en su cama por alguien que decidió llevarlo al veterinario.

Ver correr a "Snoop" tras el auto fue algo "desolador", asegura Natalie Perehovsky, una de las inspectoras a cargo del caso del perrito, según The Independent.

Las autoridades buscan al responsable ya que, según la lay de Reino Unido, abandonar animales es tratado como crueldad animal y el responsable puede pagar hasta seis meses de prisión o una multa de 20 mil libras, 25,424,000.00 dólares.