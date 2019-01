A ritmo del mariachi, hipopótamo envía serenata a amiga

Fiona cumplió dos años y recibió una sorpresa de un amigo de otro zoológico

Timothy, el hipopótamo del zoológico de San Antonio, le "envió" un video a Fiona. Intentó cantar para su cumpleaños; sin embargo, al no lograrlo, mejor le envió uno mariachis para celebrarla.

La tierna dedicatoria de Timothy fue publicada después de que el zoológico de Cincinnati compartiera un video de cumpleaños para Fiona.

Los mariachis no fueron el único regalo de Fiona, su equipo de cuidado le compró un enorme pastel.

Cincinnati´s favorite baby hippo will enter what her care team hopes will not be her "terrible twos" tomorrow! Here's a look back at some of the most memorable moments of her first two years! ?????? Full video here: https://t.co/BPvG5l6QZe #teamfiona pic.twitter.com/bA8CUsdhES — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) 23 de enero de 2019