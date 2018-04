Zuria Vega niega divorcio de su hermana Marimar

Notimex - Zuria Vega indicó que no pondrá su energía en los comentarios negativos que se hacen sobre ella o su familia, pues prefiere enfocarse en su matrimonio, hija y trabajo.

La actriz sostuvo que son falsos los rumores de que su hermana Marimar se divorcia; "no sé quién lo dijo o cómo salió, pero tampoco me siento a leer esas publicaciones que no tienen fundamentos".

Comentó a los medios de comunicación que ella prefiere no poner sus energías donde no se debe y prefiere canalizarlas en su matrimonio, que ya tiene cinco años, y su hija, así como a los proyectos, cuyas historias le interesa contar.

"Tengo una familia unida, la posibilidad de hacer lo que me gusta", apuntó Vega, y agregó que siempre ha tenido una estrecha relación con sus hermanos Gonzalo y Marimar, por lo que se cuidan, se respetan y se protegen.

Indicó que no sabe bien de lo que se trata el rumor sobre su hermana Marimar. Sin embargo pidió que no se siga hablando de ese tipo de temas cuando hay cosas más importantes que promover artísticamente.

Dijo que hay muchos obras y espectáculos que merecen que se hablen de ellos, como su actual proyecto "Straight", en el que estará bajo las órdenes del cineasta Manolo Caro, quien por primera vez dirige un texto que no es de su autoría.

En ese montaje se aborda el tema de los convencionalismos sociales y las etiquetas en la sociedad actual a través de un triángulo amoroso formado por los personajes que interpretan Erick Elías, Alex Speitzer y Zuria Vega.

La hija del actor Gonzalo Vega también se encuentra en el rodaje de la cinta "En las buenas y en las malas", al lado de su pareja Alberto Guerra.