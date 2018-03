Zayn Malik y Gigi Hadid pusieron fin a su noviazgo

Después de que informantes de distintos medios aseguraron que Gigi Hadid y Zayn Malik habían terminado su relación a principios de marzo, ellos mismos han confirmado la noticia.

A través de sus redes sociales el cantante y la modelo publicaron un par de comunicados en los que enfatizaron el cariño y respeto que siguen sintiendo uno por el otro, así como pedir respeto a su privacidad.

"Gigi y yo tuvimos una increíble, significativa, amorosa, y divertida relación y siento un gran respeto y adoración hacia ella como mujer y como amiga. Tiene un alma increíble. Agradezco a todos nuestros fans por respetar esta decisión tan difícil y nuestra privacidad, deseamos haber sido nosotros los primeros en compartirles la noticia. Los amamos a todos", publicó el exintegrante de One Direction.

Por su parte, la top model escribió: "Los anuncios de rupturas a menudo parecen impersonales porque no hay forma de poner en palabras lo que dos personas sienten después de algunos años juntos… no sólo en la relación sino en la vida en general. Estaré por siempre agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones de vida que ‘Z’ y yo compartimos. No deseo nada más que lo mejor para él y continuaré apoyándolo como un amigo al que le tengo inmenso amor y respeto. En cuanto al futuro, lo que debe ser, siempre será".

Una fuente cercana a Hadid y Malik, reveló al diario británico The Sun que "se han ido distanciando gradualmente después de estar juntos por un largo tiempo. Tienen agendas de trabajo muy complejas y eso pone presión a cualquier relación".

No es la primera vez que la pareja se separa, en 2016 tuvieron un "break" por el mismo motivo, complicación con sus agendas laborales.