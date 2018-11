Yuumi Kato escogió a Sailor Moon para traje típico en Miss Universo

El Horizonte

Por: Magdely Salazar



Yuumi Kato, será la joven que representará a Japón en la ceremonia de Miss Universo.

Su idea de usar como traje típico el cosplay de Pretty Soldier Sailor Moon en la pasarela ha fascinado a las redes sociales, incluso ya la nombran como la ganadora de la importante gala.

"¡Pretty Guardian Sailor Moon! Faltan ocho días para que me vaya a la competición. Gracias a todos los que me han apoyado hasta ahora, he podido llegar tan lejos. ¡Gracias! Haré mi mejor esfuerzo en este evento mundial. ¡De ahora en adelante, por favor, apóyenme!", escribió la joven de 22 años en las fotos mediante sus instantáneas en redes sociales.