Yuri niega haber ofendido a Yalitza; cristianismo se lo impide

La cantante se molestó cuando un reportero le cuestionó respecto a la opinión que dio sobre el desempeño de la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, por su trabajo en la película 'Roma'

Notimex - La cantante mexicana Yuri asegura que profesar el cristianismo le impide "destruir a la gente", por lo que rechaza las versiones que circulan sobre que ofendió a Yalitza Aparicio en una reciente entrevista.

"De eso no te voy a contestar porque no vengo a hablar aquí de nadie y nunca más, lo digo públicamente, voy a hablar de nadie. Soy una mujer cristiana y los cristianos no utilizamos a todos ustedes (la prensa) para destruir gente, no señor".

"El cristianismo no nada más se dice, se vive. Esa pregunta no la voy a contestar porque ni es así", respondió Yuri en tono molesta cuando en conferencia de prensa se le cuestionó respecto a la opinión que dio sobre el desempeño de la nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, por su trabajo en la película "Roma".

En declaraciones al programa "Ventaneando", la cantante dijo, en días pasados, que no importaba el físico sino el talento.

"Mucha gente dice que si estás en Hollywood tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita y con cuerpazo, y ella es todo lo contrario. Eso quiere decir que sí se puede triunfar si tienes talento".

Asimismo, a las personas que trabajan con Yalitza Aparicio les recomendó ser más accesibles.

"Vi algo de que no pudo recibirlos a ustedes (la prensa) y que le taparon su carita. Ojalá podamos saber más de ella, que nos pueda platicar su vida porque a ese tipo de artistas yo los admiro muchísimo y a ella mucho más. Si me gustaría saber de ella porque puede ser un ejemplo para los demás", concluyó.