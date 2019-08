Yolanda Andrade y Verónica Castro, ¿se casaron?

Sin decir quién, las especulaciones comenzaron, y esta semana se le cuestionó a Yolanda Andrade si Verónica Castro era la mujer con la que se casó en Amsterdam y así respondió

Espectáculos - 09/08/2019 09:26 a.m.

A través de redes sociales se filtró una imagen que corresponde a un supuesto encuentro entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, sin embargo Yolanda Andrade no quiso confirmar los hechos de las imágenes, además que no lo hará porque "no sería derecho".

FOTO reveladora sobre posible #RelaciónIntima entre Yolanda Andrade y Verónica Castro pic.twitter.com/AZjah9XvZm — Pau Watanabe (@WatanabePau) August 8, 2019

