Espectáculos - 09/10/2019 11:23 a.m.

En una entrevista en un programa de televisión matutino, Enrique Guzmán dijo que no tiene el interés de subirse al escenario con su nieta Frida Sofía.

“No, hasta que no triunfe, no yo no canto con cualquiera”, fue la declaración del cantante.

Enrique se presentará el día de mañana en el Auditorio Nacional.