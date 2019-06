´Yo fui la mejor Aventurera´: Niurka habla de Edith González

Por: Redacción





Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Niurka Marcos explotó ante la prensa diciendo que ella fue la mejor ´Aventurera´, "quien quiera verlo", esto cuando una reportera mencionó que Edith González había sido la mejor.

"No hay ningún tipo de roce, la señora cumplió su objetivo, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano se equivoco", dijo la actriz mientras se levantaba de su silla. "Yo fui la mejor aventurera I´m sorry for everybody", dijo.

La vedette aprovechó el micrófono para pedir que en vida se haga homenaje y no cuando se "pele".

"Cuando yo me pele (muera) con 100 años hagan un reventón de una semana pero hágame todos los homenajes en vida, no esperen a que me pele para decir que soy perfecta porque nadie es perfecto", comentó.