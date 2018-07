Yanet García está triste: su novio rompió con ella por los videojuegos

Espectáculos - 24/07/2018 11:27 a.m.

Doug Censor Martin, mejor conocido como "Faze Censor", anunció su rompimiento con la chica del clima Yanet García luego de 3 años de relación.

Por medio de su canal de YouTube el gamer explicó que la decisión la tomó para dedicarle más tiempo a los videojuegos.

El joven de 23 años señaló que en estos momentos no tiene tiempo para una novia y que necesitaba concentrarse en jugar "Call of Duty", por lo que no podía darle el tiempo necesario a la regiomontana.

Faze Censor es un profesional de "Call of Duty" y en el último año tuvo problemas al perderse la primera etapa de la liga Call of duty World.

Heartbroken ???? — Yanet García ???? (@IamYanetGarcia) 20 de julio de 2018

Por su parte Yanet publicó en su cuenta de Twitter que se encuentra "desconsolada" y en su cuenta de Instagram ya desaparecieron todas las fotos junto a "Faze".