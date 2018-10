Yanet García desmiente a su expareja

Notimex - Yanet García, "La chica del clima", se defendió de las acusaciones de su ex pareja Douglas Martín, quien aseguró que la joven le exigía ganancias por algunos videos publicados en la red.

Según el gamer, su relación de tres años con la conductora del programa "Hoy" concluyó porque la joven aparece en varios de sus videos y le pidió las ganancias por ese motivo.

Luego de esas declaraciones Yanet García, a través de un comunicado, expuso su versión, sobre supuestos detalles que ocurrieron mientras vivían juntos.

Explicó que desde muy joven como muchas mujeres, ha luchado por tener independencia económica y no depender de nadie en ningún sentido.

"Me siento privilegiada, pues gracias al esfuerzo constante desde que vivía en Monterrey, Nuevo León, he ido construyendo una carrera con la esperanza de que a la larga rindiera frutos".

Explicó que sin tener conocimiento en aquel momento de las redes sociales se volvió una figura viral llevando a tener el nombre de "La chica del clima", en México, y a nivel internacional "La mexicana del clima".

También agregó declaraciones sobre su pasada relación y lo desconocida que estaba con la actitud del youtuber.

"Ahora desconozco de quien estuve enamorada. Creo en la justicia y la valentía y por eso estoy señalando falsedades a las que no me pienso prestar, mucho menos si es para conseguir un fin económico, pues sin duda mi ex pareja decidió cambiar el amor incondicional por el dinero, o como bien le llaman en las plataformas digitales, la monetización", comentó.

Finalmente, deseó lo mejor a sus seguidores y llamó a todas las mujeres para mantenerse unidas y fuertes.