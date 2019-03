Yalitza es la imagen de campaña incluyente

ADN40 - Las actrices Yalitza Aparicio y Uzo Aduba recrearon una escena de la película ´Roma´, en un video que tiene la finalidad de promover una campaña de Netflix a favor de la inclusión.

A través de este espacio, el servicio de streaming pide más participación de las mujeres en producciones e incluso celebra el éxito de algunas de ellas con el lema "más espacios, más historias, más voces".

En el video Uzo Aduba, quien interpreta a Suzane Warren en ´Orange in the new black´ menciona que debe haber espacios "para las voces que aún no han sido escuchadas, para historias que no han sido contadas. Estamos abriendo espacio para que las encuentres y para que te encuentren a ti", menciona.

En las imágenes Aduba aparece junto a la actriz mexicana recreando la escena de ´Roma´ en donde la protagonista se encuentra en la azotea.