Yalitza Aparicio desmiente rumores sobre la Guelaguetza

Por: Redacción





Una polémica surgió en redes sociales luego de revelar la noticia de que Yalitza Aparicio sería parte de los bailarines en el festival oaxaqueño.

Pero lo que sorprendió a los fans fue el elevado costo de las entradas a esta edición de la Guelaguetza, pues los precios variaban entre 29 mil a 31 mil pesos.

Pero algo de lo que no se percataron fue que todo se trataba de un engaño, pues la misma protagonista de ´Roma´ se encargo de desmentir los rumores mediante sus historias de Instagram.

"Hola a todos. He visto que distintos medios de comunicación están difundiendo información falsa sobre una reventa de boletos para la Guelaguetza a elevados precios para verme bailar. Yo no voy a bailar. Les pido por favor que no se dejen llevar por este tipo de noticias, ni cuentas falsas en redes sociales", indicó la nominada al Oscar.

Actualmente, Aparicio se encuentra en Nueva York estudiando inglés pero confirmó su presencia a lado de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca al tan importante evento.