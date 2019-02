Ya se puede hablar en español en los Oscar: Diego Luna

Al subir al escenario del Teatro Dobly, el renombrado el icónico actor mexicano aprovechó la oportunidad para emitir un bonito mensaje sobre la diversidad cultural

Espectáculos - 24/02/2019 09:12 p.m.

EFE - La 91 edición de los Óscar tenía de partida acento español gracias a las 10 nominaciones de "Roma", pero en la gala se dejó sentir aún más, gracias a Javier Bardem, Diego Luna o José Andrés.



"Ya se puede hablar español en los Óscar (...) Ya nos abrieron las puertas y ahora no nos van a sacar", dijo Luna al salir al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles acompañado por el chef español José Andrés para presentar la nominación de "Roma" a mejor película.



Ambos mezclaron español e inglés en su intervención para hablar de "Roma", un retrato "honesto y vital del México" de la niñez de Alfonso Cuarón.



Una historia además que demuestra, como destacó el chef, que "los inmigrantes y las mujeres son los que hacen que la humanidad avance".



"Aquí hay un cachito de 'Roma'", finalizó Luna antes de dar paso a las imágenes de la película.



Bardem había intervenido unos minutos antes para presentar el Óscar a la mejor película en lengua no inglesa, que logró "Roma" de Cuarón, cuando aseguró, en español, que "no hay fronteras ni muros que frenen el ingenio y el talento".