"¡Ya basta!", Marjorie de Sousa explota contra Julián Gil

Este fin de semana Julián Gil acudió a la visita programada con Matías en el centro de convivencia familiar, sin embargo, se quedó con ganas de una fotografía después de que un amigo de Marjorie de Sousa se lo impidiera.

Ante la gran polémica generada al respecto, Marjorie rompió el silencio durante una entrevista con Adamari López en el programa Un Nuevo Día.

La venezolana comenzó explicando que la persona que recogió al niño al salir del centro se llama Rodrigo, un amigo de hace muchos años, que además trabaja como estilista, y la ha apoyado en distintas ocasiones, incluso en emergencias que ha tenido con su hijo Matías; además aseguró que su madre estaba esperando en el auto ya que las cámaras la ponen bastante nerviosa.

Indicó que la fotografía no se pudo tomar al interior del centro ya que están prohibidas por privacidad del menor, por otro lado, habló de lo difícil que es llevar a su hijo al lugar en medio de tantas cámaras que los esperan en cada visita programada.

Con la voz entrecortada se dirigió a Julián Gil: "Ya basta. No entiendo para qué haces ese show. ¿Tú quieres una foto con nuestro hijo? Me puedes llamar, vives en la esquina de mi casa, tú puedes subir las veces que quieras. Llámame tú, no te has dignado un solo día a llamarme a ver si quiera como el niño está".

La actriz explicó que se ha callado muchas cosas por el bien de su hijo, quien se ha quedado plantado unas veinte veces ya que Julián no asiste a las citas en el centro de convivencia.

"¿Por qué expones, por qué tantos insultos? ¿Por qué no tienes los pantalones de presentarte y hablar conmigo personalmente? ¿Por qué llamas a las cámaras?", agregó Marjorie.

Asimismo, de Sousa reveló que Gil solicitó en el juzgado llevarse al niño una vez al mes, y su única condición fue que se llevará a la enfermera, pero él no accedió.