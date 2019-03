'¿Y dónde están las rubias?' podría tener secuela

Por: Redacción





El actor Terry Crews, el director y los protagonistas de 'White Chicks' (¿Y dónde están las rubias?), demuestran su entusiasmo porque una secuela llegue pronto.

Sin duda, dicha cinta es una de las mejores comedias de los años 2000 y un gran éxito no solo en taquilla o ventas de DVD´s, sino también muy bien recibida en la cultura popular.

Durante mucho tiempo se ha hablado de que una secuela surgiría, y los rumores cada vez son muchos, tanto que hasta han cuestionado que los hermanos Wayans (Shawn, Marlon y Keenen) y a actores de la cinta, sobre el tema.

"¿White Chicks 2 sucederá pronto? No lo sé, pero ha habido muchos rumores... Muchas personas quieren que lo hagamos", comentó Marlon Wayans en una entrevista para MTV.

"Mis hermanos y yo hemos estado platicando –el tercer hermano es Keenen Ivory Wayans-. Así que, si las cosas van bien, esperamos hacer White Chicks 2".

Por otra parte, el actor Terry Crews, dijo que a sus 75 años, aún se mantiene en forma para una secuela de '¿Y dónde están las rubias?', y está listo para cuando eso suceda.

"Me estoy manteniendo en forma para White Chicks 2! Nunca dejaré de estar en forma – lo sabes. no es cierto? Puede que cumpla 75 y aun así diré ´¡Vamos, estoy listo!´ Nunca voy a dejar de estar en forma porque sé que esto va a ocurrir algún día', comentó para US Weekly.

Aunque cuenten con mucho entusiasmo, los protagonistas de la película, su director y parte del cast, aún no están tan convencidos y no han anunciado nada oficial.

Los hermanos Wayans han dicho en más de una ocasión que si ocurriera, feliz lo harían. Pero que tampoco estaban persiguiendo esa idea.

Si esto llegara a suceder, ¿de qué trataría?.

Los tiempos han cambiado y ya nada es igual desde 2004. Las mujeres rubias, ricas y malcriadas han pasado de moda... o será que optarían por algo más al estilo Kardashian.